So einfach lassen sich Mails an die Polizei abfangen

Ein Forscher wollte wissen, wie viele Menschen sich im Durchschnitt vertippen, wenn sie E-Mails an Behörden schicken.

Tippfehler können jedem passieren. Doch beim Versenden von E-Mails an Behörden könnte das gravierende Folgen haben. So können etwa personenbezogene Daten in die Hände von unbekannten Empfänger*innen geraten. Der Sicherheitsforscher Sebastian Bicchi von Sec-Research hat deshalb im vergangenen Monat ein Experiment gestartet: Er hat zu Forschungszwecken einige Internet-Domains gekauft, darunter auch polizeigv.at. Auf den Domains waren keine Inhalte zu sehen. Stattdessen hat Bicchi einen Mailserver eingerichtet, mit dem es ihm möglich war, E-Mails abzufangen, bei denen sich Menschen vertippt hatten. Eigentlich hätten die E-Mails, die Bicchi in sein Postfach bekam, an die Polizei gehen sollen. Dieser gehört die Domain polizei.gv.at, mit einem zusätzlichen Punkt vor „gv.at“. Sensible Inhalte wie Obduktionsberichte „Innerhalb eines Monats sind bei mir über 100 E-Mails mit teilweise sehr vertraulichen Informationen angekommen“, erklärt Bicchi im futurezone-Gespräch. Darunter befanden sich neben Anzeigen und Videos auch eingescannte Reisepässe, Sprachnachrichten oder interne Dokumente. „Es waren schon sehr viele Sachen dabei, die Gewicht haben. Eine Ärztin hat etwa zweimal einen Obduktionsbericht an die falsche Adresse gesendet“, sagt Bicchi. „Statistische Daten über Einsatzzahlen bei der Polizei waren auch darunter“, so Bicchi. Auch Mitarbeiter*innen des Innenministeriums sollen sich vertippt und Mails an polizeigv.at geschickt haben, so der Sicherheitsforscher. Er selbst gibt an, die Inhalte nicht „genauer angesehen“ zu haben. „Mir ist Datenschutz wichtig und ich habe keine Anhänge geöffnet“, erklärt Bicchi im Gespräch.

Sebastian Bicchi wollte wissen, wie viele Nutzer*innen sich regelmäßig vertippen © Sebastian Bicchi

Beliebt bei Cyberkriminellen „Ich wollte erforschen, wie viele E-Mails monatlich an eine falsche Adresse gehen und in falsche Hände geraten könnten, ohne, dass sich Angreifer*innen besondere Mühe machen müssen“, sagt der Sicherheitsforscher. Mit „in falsche Hände geraten“ meint er nicht sich selbst, sondern Cyberkriminelle. Diese setzen „Typosquatting“, wie das Ausnutzen von Tippfehlern in Fachsprache genannt wird, nämlich sehr gerne ein, um an sensible Informationen zu kommen. Im Anschluss werden Opfer erpresst oder die heiklen Daten weiterverkauft.



Viele große Unternehmen sichern sich daher auch die Domains, die so ähnlich klingen wie jene ihrer Firma. Österreichische Behörden tun das offenbar nicht, wie Bicchi herausfand. Denn er hat neben polizeigv.at auch noch die Domain bundeskanzleramtgv.at sowie bmeiagv.at erworben. Bei den beiden Einrichtungen gingen jedoch weit weniger E-Mails ins falsche Mailpostfach ein. Bicchi will die Daten nach der statistischen Auswertung löschen. Sein Resümee: „Das Missbrauchspotenzial ist extrem hoch. Nutzer*innen sollten gut aufpassen, wenn sie mit Behörden kommunizieren, ob sie sich nicht vertippen.“

In einem Monat geben im Schnitt etwa 100 Personen die E-Mail-Adresse der Polizei falsch ein © Screenshot

Löschungsaufforderungen an nic.at Der Sicherheitsforscher bekam durch sein Experiment außerdem Probleme mit den Behörden. Die Ministerien, die die Registrierung der ähnlich klingenden Domains entdeckt hatten, wandten sich an nic.at. Das ist die offizielle Registrierungsstelle für Domains in Österreich. Sie forderten den Registrar auf, die Domainvergabe zu widerrufen. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der futurezone, eine derartige Löschungsaufforderung verschickt zu haben. Daraufhin wurde der Registrar aktiv. „Wir müssen uns immer den Einzelfall ansehen“, sagt Barbara Schloßbauer, Juristin bei nic.at gegenüber der futurezone. „In diesem Fall wurden Domains registriert, die Rechte eines Dritten verletzen“, so die Juristin. Konkret geht es um das Namensrecht, das verletzt worden sein soll. Laut AGB sei eine derartige Registrierung verboten. Bicchi sieht den Sachverhalt freilich anders. „Jeder kann eine beliebige Domain registrieren, so ist das Internet auch gedacht", sagt Bicchi. Altes Gerichtsurteil als Entscheidungsbasis Nic.at beruft sich auf ein Gerichtsurteil, das mehr als 20 Jahren vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) ausgefochten wurde. Damals ging es um die Website fpo.at, bei der es Verwechslungsgefahr mit der Partei FPÖ gab. Demnach kann der Registrar haftbar gemacht werden, wenn er Löschungsersuchen nicht ausreichend prüft. Nic.at muss Rechtsverletzungen „aus Sicht eines juristischen Laien“ beurteilen und sich die Domains ansehen. „Wir bekommen immer wieder Aufforderungen, Domains zu widerrufen. Wir haben seit dem Gerichtsurteil etwa 200 Aufforderungen zum Widerruf von Domains erhalten und in etwa 20 Prozent der Fälle diese tatsächlich widerrufen. Das geschah dann, wenn pro Einzelfall betrachtet eine Haftung der nic.at äußerst wahrscheinlich war“, erklärt Schloßbauer. Um eine Domain zu widerrufen, müsse es aber immer eine aktive Aufforderung geben, heißt es seitens nic.at. Eine derartige Löschaufforderung war seitens des Bundeskanzleramts eingegangen, weshalb die Domain bundeskanzleramtgv.at widerrufen wurde. Auch das Justizministerium hatte die Domain justizonlinegv.at beanstandet. Das Innenministerium hatte bis zum Erscheinen des Artikels keine Löschaufforderung geschickt. Eine Anfrage der futurezone dazu blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.