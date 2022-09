Interpol sucht Terra-Gründer Do Kwon

Do Kwon, der Gründer von Terraform Labs und dem im Mai kollabierten Kryptowährungs-Ökosystem Terra/Luna, wird in Südkorea von der Polizei gesucht. Die Behörde hat sich die Unterstützung durch Interpol gesichert. Do Kwon soll nun von Strafverfolgungsbehörden weltweit aufgespürt und verhaftet werden, wie TechCrunch berichtet.

Negativer Präzendenzfall befürchtet

In Südkorea wird Do Kwon die Vernichtung von Investor*innengeld vorgeworfen. Laut Experten der Krypto-Szene ist dies ein fragwürdiger Vorwurf. Sie fürchten einen Präzedenzfall, der sich nachhaltig negativ auf Kryptowährungen auswirken könnte, weil das Gründen einer Kryptowährung alleine damit kriminalisiert wird. Es ist nämlich unklar, ob Do Kwon wissentlich in Kauf genommen hat, dass Millionen Investor*innen ihr Geld verlieren.