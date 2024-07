Italien verhängt Handyverbot für Schüler

Schülerinnen und Schüler in Italien müssen ab dem neuen Schuljahr auf ihr Smartphone verzichten. Bildungsminister Giuseppe Valditara hat ein Rundschreiben unterzeichnet, das den Gebrauch von Mobiltelefonen, auch für Unterrichtszwecke verbietet.

"Ich glaube nicht, dass man mit einem Mobiltelefon gut unterrichten kann. Und damit ist natürlich nicht die Verwendung von Tablets oder PCs gemeint, die allerdings nur unter Aufsicht des Lehrers verwendet werden dürfen", so der Minister.

➤ Mehr lesen: Digitale Kompetenzen: „Tablets an Schulen reichen nicht“

"Kinder müssen sich wieder an Stift und Papier gewöhnen"

"Ich habe angeordnet, dass für das nächste Schuljahr und die folgenden Jahre der altmodische Schülerkalender wieder eingeführt wird, in dem das Kind die Schulaufgaben mit einem Stift einträgt. Wir müssen unsere Kinder wieder an den Umgang mit Stift und Papier gewöhnen", so der Minister.

Weniger als eines von 4 Ländern verbietet laut UNESCO-Angaben die Nutzung von Mobiltelefonen. Im Jahr 2018 verbot Frankreich Mobiltelefone in den Schulen. In der Folge gingen Schweden, Finnland und die Niederlande den gleichen Weg.

Das Bildungsministerium in Italien heißt seit dem Amtsantritt der Rechtsregierung um Premierministerin Giorgia Meloni im Oktober 2022 "Ministerium für Schule und Verdienst". Damit signalisiert Meloni klar, dass Leistung künftig im italienischen Schulsystem mehr zählen soll.