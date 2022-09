Warum Karotten-Emojis bei Corona-Impfgegnern beliebt sind

Geheimcodes für die Corona-Impfung

Besonders häufig wird das Karotten-Emoji derzeit in Facebook-Gruppen von Impfgegner*innen gesichtet. Manche davon haben über 200.000 Gruppen und dort wird beim Einstieg bereits als Tipp empfohlen: „Verwendet geheime Code-Wörter für alles!“. „Nutzer*innen können nicht das C-Wort (für Corona), das V-Wort (für Vaccine) oder das B-Wort (für Booster) verwenden“, heißt es laut einem Bericht von Mashable.



Auf den Geheimcode mittels Emoji hat man sich dann deshalb geeinigt, weil die Meta-Plattform, zu der Facebook gehört, derzeit keine Emojis zensiert, sondern nur Wörter. Es werden Wortfilter eingesetzt, um bestimmte Begriffe zu vermeiden.

Bierglas-Emoji für den Booster

Mit den Karotten-Emojis, die die Impfung symbolisieren, werden also auf Facebook vor allem Geschichten von Menschen verbreitet, denen es danach irgendwie schlecht geht, oder die gestorben sind. Viele davon dürften erfunden sein. Für die Booster-Impfung wird in diesen Gruppen etwa häufig das Bierglas-Emoji verwendet. So entgehen die Impfgegner*innen der großflächtigen Aktion des Netzwerks, Missinformation auf Facebook in Bezug auf die Corona-Impfung zu blockieren.



Das Karotten-Symbol, das für die Impfung steht, ist aber zunehmend auch außerhalb solcher Gruppen von Impfgegner*innen zu sehen. Denn es schleicht sich ganz einfach in die Alltagskommunikation ein. Für derartige Phänomene gibt es außerdem bereits einen Namen. Man spricht hier von „Algospeak“.