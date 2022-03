Wie sicher ist russische Kaspersky-Software noch?

Die beliebte Anti-Viren-Schutzsoftware aus Russland ist in Kritik von deutschen Sicherheitsbehörden geraten. Was dahinter steckt.

In den USA und beim EU-Parlament ist die Benutzung von Anti-Viren-Software des russischen Herstellers Kaspersky Lab schon seit ein paar Jahren verboten. Man war bereits 2017 besorgt über mögliche Verbindungen zwischen Firmenvertretern und russischen Geheimdiensten.



International wird die Software aber von 400.000 Nutzer*innen und 240.000 Unternehmen genutzt. In Deutschland, aber auch in Österreich, ist die Software sehr beliebt. Jetzt warnt das deutsche Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vor dem Einsatz der Software, vor allem bei Behörden. Wie sicher ist die russische Software? Die futurezone beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum warnt das BSI vor der Software?

Die Warnung in Deutschland hat mit der aktuellen Kriegssituation zu tun. Man befürchtet, dass russische Behörden, Militär oder der Geheimdienst Kaspersky dazu zwingen könnten, „offensive Operationen“ gegen bestimmte Ziele in Deutschland durchzuführen oder diese Ziele gegen den Willen von Kaspersky auszuspionieren. Sowohl Behörden, als auch Betreiber kritischer Infrastruktur in Deutschland wurden gezielt gewarnt, dass Cyberangriffe unmittelbar bevorstehen könnten.

Was hat die Kaspersky-Software damit zu tun?

Bei einer Anti-Viren-Software geht es darum, zu verhindern, dass Systeme beschädigt werden, sei es durch Viren, Trojaner oder andere Schadsoftware. Um derartige Gefahren zu erkennen, muss man jeder Software einen Echtzeit-Zugriff auf die Systeme geben und bestimmte Systemberechtigungen erteilen. Das könnte die gesamte IT-Infrastruktur gefährden.

Ist die Viren-Software von Kaspersky jetzt also noch zuverlässig?

Mit großer Wahrscheinlichkeit schon. Kaspersky hat den Quellcode seiner Software offengelegt und es wurden keine Auffälligkeiten darin gefunden. Seit 2018 stehen die Server für europäische Kundenanfragen in Zürich. Der Anbieter hat dort Räumlichkeiten bei Interxion, einem niederländischen Rechenzentrumsbetreiber. Aber Kaspersky-Mitarbeiter*innen, die großteils in Russland zu Hause sind und von dort aus arbeiten, könnten vom Staat dazu gezwungen werden, auf die Server in der Schweiz zugreifen. Die aktuelle Warnung des BSI erfolgt daher vor allem aus politischen Gründen. „Wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers bestehen, birgt Virenschutzsoftware ein besonderes Risiko für eine zu schützende IT-Infrastruktur“, warnt das BSI.

Was bedeutet das jetzt für Privatanwender*innen?

Nutzer*innen, die Kaspersky Software für sich und die Familie auf Privatrechnern installiert haben, brauchen keine Angst haben, plötzlich ins Visier des russischen Geheimdienstes zu geraten. Diese würde Aktionen nicht gegen Privatanwender*innen, sondern gegen bestimmte, bewusst ausgewählte Ziele richten, meinen IT-Expert*innen zur futurezone.

Was sagt Kaspersky selbst dazu?

Kaspersky setzt auf Transparenz und betont seine Rolle als „global geführtes, privates Sicherheitsunternehmen“, das „keine Verbindungen zur russischen oder einer anderen Regierung“ habe. "Bei Kaspersky sind wir der Meinung, dass die kontinuierliche Umsetzung konkreter Maßnahmen, mit denen wir unser dauerhaftes Engagement für Integrität und Vertrauenswürdigkeit gegenüber unseren Kunden belegen, von größter Bedeutung sind“, heißt es. Damit ist etwa die Ansiedelung der Server-Infrastruktur in der neutralen Schweiz gemeint.

Wenn die Anti-Viren-Software wirklich Benutzer ausspionieren würde, würde das dem Unternehmen finanziell extrem schaden, so die Einschätzung von IT-Expert*innen.