Wie sich NIS 2 auf Mitarbeiter in Unternehmen auswirken wird

Tausende Unternehmen, die als wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben eingestuft werden, müssen sich in den nächsten Monaten auf die EU-Richtlinie NIS 2 einstellen. Mit ihr soll die Cybersicherheit innerhalb Europas auf ein gemeinsames, hohes Niveau gehoben werden.

In Österreich wurde erst vor wenigen Tagen ein Gesetzesentwurf dazu vorgelegt, der konkretisiert, was betroffene Unternehmen zu tun haben. NIS 2 wird sich in vielfältiger Weise auf Firmen und ihre Mitarbeiter*innen auswirken. Wir haben mit dem Datenschutzexperten Sebastian Klocker vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) darüber gesprochen.

futurezone: NIS 2 soll am 18. Oktober in Kraft treten. Bisher gab es einige unklare Punkte, was das für Unternehmen in Österreich bedeutet. Herrscht durch den Gesetzesentwurf nun mehr Klarheit?

Sebastian Klocker: Eine große offene Frage war immer, welche Behörde für die Umsetzung von NIS 2 zuständig sein wird. Nun wird klargestellt, dass es eine Cybersicherheitsbehörde sein soll, die im Innenministerium aufgebaut wird. Das Gesetz braucht aber eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, also es ist noch Verhandlungsspielraum vorhanden.

Über 200 Personen sollen in dieser Cybersicherheitsbehörde arbeiten, die bis Oktober aufgebaut werden soll. Ist das zeitlich nicht etwas knapp?

Ja, das Vorhaben ist sehr sportlich. Angesichts des Fachkräftemangels im Cybersecurity-Bereich wird es schwierig werden, geeignetes Personal zu finden. Der Aufbau der Behörde wird sicher länger dauern.

Unternehmen müssen sich innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie registrieren lassen. Wie sollen diese Registrierungen von einer Behörde abgewickelt werden, die gerade erst aufgebaut wird?

Ich glaube, man wird mal zuwarten, bis alle Meldungen reingekommen sind. Nach 3 Monaten wird sicherlich mit den Überprüfungen nicht scharf geschossen. Es wird den Unternehmen von Behördenseite sicher genug Zeit gegeben werden, um die Anforderungen zu erfüllen.