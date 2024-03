Warum sich Tausende Unternehmen auf NIS 2 vorbereiten sollten

Die erste Richtlinie für die Sicherheit von Netzwerk- und Informationssystemen (NIS) ist 2016 in Kraft getreten. In den vergangenen Jahren wurde eine neue Version mit noch schärferen Regeln erarbeitet, die sich NIS 2 nennt. Die NIS 2 Richtlinie tritt am 18. Oktober 2024 in Kraft. Sie betrifft künftig eine Vielzahl heimischer Unternehmen .

Im Grunde bleiben also nicht mehr viele Sektoren übrig, die nicht von NIS 2 erfasst werden. Unterschieden wird zusätzlich zwischen " wesentlichen " und " wichtigen " Unternehmen. In welche Kategorie man als Firma hier fällt, macht einen Unterschied bei der Überprüfung der Maßnahmen, die NIS 2 vorsieht. Als "wesentlich" werden nur große Unternehmen aus der Kategorie "hohe Kritikalität" betrachtet, als "wichtig" werden mittelgroße Unternehmen mit "hoher Kritikalität", sowie alle Unternehmen aus "sonstigen kritischen Sektoren" eingestuft. "Wir gehen davon aus, dass wir in Österreich an die 1.000 wesentliche und 3.000 bis 5.000 wichtige Unternehmen haben", sagt Spiegel.

"Die erste NIS-Richtlinie war sehr schwammig und hat Mitgliedsstaaten großen Spielraum gelassen . Jeder Staat hat es ganz anders ausgelegt, was 'wesentliche Dienste' sind", erklärt Arno Spiegel, Leiter des NIS-Büros im Bundeskanzleramt . "Wir in Österreich haben das sehr breit betrachtet und sind auf rund 100 Betreiber wesentlicher Dienste gekommen. Dazu zählen z.B. A1, das AKH oder der Flughafen Wien. Andere Staaten haben nur 3 Unternehmen genannt." Mit NIS 2 werde es eine bessere Harmonisierung geben.

Verpflichtende und freiwillige Meldungen

Wenn es zu Cybersicherheitsvorfällen kommt, gelten unter NIS 2 auch bestimmte Meldevorschriften. Bericht erstatten müssen Unternehmen an das Computer Emergency Response Team (CERT), das für den eigenen Sektor zuständig ist. In Österreich sei dies momentan entweder CERT.at oder das Energy CERT für den Energiesektor. Das CERT leitet Meldungen weiter an das Bundesministerium für Inneres (BMI). Dieses wiederum informiert die europäische Cybersicherheitsbehörde ENISA.

Abgesehen von verpflichtenden Meldungen muss es auch die Möglichkeit geben, freiwillige Meldungen zu machen. "In Österreich gibt es das bereits. Wenn es Vorfälle sind, die nicht so schwerwiegend sind, dass die berichtet werden müssen, kann man sie freiwillig und anonymisiert melden", sagt Spiegel. "Das ist vor allem dann interessant, wenn ein Vorfall von mehreren Unternehmen gemeldet wird. Das könnte eine Bedrohung darstellen, die zu einem größeren Problem anwächst."

NIS-2-Unternehmen müssen sich auch einer Überprüfung unterziehen, ob sie die erforderlichen Maßnahmen auch umsetzen. Das BMI wird mithilfe privater Prüfer*innen Kontrollen durchführen. Bei wesentlichen Einrichtungen geschieht das regelmäßig (ex-ante), weil wichtigen nur bei begründeten Verdachtsfällen (ex-post). Wenn sich Unternehmen nicht an die vorgegebenen Regelungen halten, haben sie laut europäischer Vorgabe mit einer Strafe bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes zu rechnen.

Nationales Gesetz fehlt noch

Details dazu, wie NIS 2 in Österreich konkret umgesetzt werden muss, sind noch unbekannt. Ein nationales NIS-2-Gesetz fehlt. Darin sollte auch beschrieben werden, wie Unternehmen und Institutionen überhaupt als NIS-2-Einrichtungen erfasst werden. "Aller Voraussicht nach werden sich Unternehmen selbstständig registrieren lassen müssen", sagt Verena Becker. Bei NIS 1 erhielten Unternehmen noch einen behördlichen Bescheid. So etwas für Tausende Unternehmen durchzuführen, sei organisatorisch kaum möglich. Wer sich nicht meldet, muss aber womöglich mit Strafen rechnen.

Für Unternehmen sei dies eine sehr belastende Situation, sagt Becker. In anderen Ländern, etwa den Nachbarn Ungarn oder Tschechien, gebe es bereits nationale NIS-2-Gesetze. In Deutschland werden Gesetzesentwürfe diskutiert. In Österreich dagegen wurde noch nicht einmal ein Entwurf vorgelegt. Das Fehlen eines Gesetzes erschwere es Unternehmen, konkrete Maßnahmen im Sinne von NIS 2 umzusetzen.

Fördersituation ist unsicher

Die Umsetzung bedeutet einen enormen organisatorischen und finanziellen Aufwand. Es gibt eine Förderung dafür, die Cyber Security Schecks der FFG. Damit werden bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten eines konkreten Cybersicherheitsprojekts gefördert, maximal sind es 10.000 Euro pro Unternehmen. Bisher wurde der Fördertopf (möglicherweise mangels NIS-2-Gesetz) gar nicht voll ausgeschöpft, künftig sei allerdings eine Überzeichnung zu befürchten. Dann wird per Zufallslos entschieden, welches Unternehmen eine Förderung erhält.

"Wenn das NIS-2-Gesetz in Kraft tritt, brauchen wir ganz dringend Förderungen. Wenn Unternehmen die Kosten alleine stemmen müssen, ist das nicht allein ihr Pech. Wir brauchen Cybersicherheit als Gesamtgesellschaft", sagt Becker. "Cyberkriminalität steigt stark an und es kann jeden treffen. Das ist ein wenig so wie bei der Corona-Pandemie. Selbst mit Maske kann es dich treffen und du kannst andere anstecken." Spiegel rät Unternehmen, nicht auf das NIS-2-Gesetz zu warten, sondern sich so früh wie möglich Gedanken über passende Cybersicherheitsmaßnahmen zu machen.

Ob man als Unternehmen oder Institution künftig unter NIS 2 fällt, kann man über einen Online-Ratgeber der WKO schnell feststellen.