Sobotka: Parlament soll entscheiden, welche sozialen Netzwerke erlaubt sind

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will das Problem von Fake News und Desinformation mit einem "Registrierungs- und Zulassungsverfahren für Algorithmen, künstliche Intelligenz und Social-Media-Plattformen" angehen. Die Parlamente sollten über den Marktzugang der Plattformen und den Einsatz von KI entscheiden, ihn regulieren "und ihn allenfalls auch unterbinden können", sagte Sobotka am Dienstag bei der Konferenz der EU-Parlamentspräsidenten in Prag.

"Ungeprüfte Algorithmen" seien schuld an Corona-Verschwörungstheorien

Sobotka räumte ein, dass es beim Thema Regulierung "tiefgreifender, ja entscheidender Maßnahmen" bedürfe. Neben Bildung sei Regulierung nämlich einer der Zugänge "für die Immunisierung gegen das Gift der Desinformation und Manipulation". Seine Argumentation begründete der ÖVP-Politiker auf einem Vergleich mit den Corona-Impfstoffen. Während diese nämlich "erst nach aufwendigen Zulassungsmaßnahmen auf den Markt kommen, waren es unregulierte und von niemandem überprüfte Algorithmen, die Verschwörungstheorien gegen eben diese Impfstoffe befeuern und verbreitet haben", so Sobotka laut Redetext.