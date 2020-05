Spindelegger will Abkommen zu Datenschutz mit USA

Man werde sehen, ob die deutsche Bundeskanzlerin nach Protesten Berlins bei den USA die NSA-Überwachung auch zum Thema beim Gipfel mache, sagte er. "Wir haben bereits gesagt, wir akzeptieren in keiner Weise, dass Daten aus Österreich abgesaugt werden, ohne dass es eine rechtliche Grundlage gibt", betonte Spindelegger. Dies dürfe es besonders zwischen befreundeten Ländern nicht geben. "Das müssen wir auch als Europäer mit Selbstbewusstsein gegenüber den USA klarmachen." Auf die Frage, ob auch sein Handy von der NSA abgehört werde, sagte Spindelegger: "Ich hoffe nicht, aber ich weiß es natürlich auch nicht."

Vor dem EU-Gipfel hat die wieder aufgeflammte NSA-Affäre die Journalistenfragen an die Politiker dominiert. „Das ist etwas, das man nicht übergehen soll, sondern mit den Vereinigten Staaten und den Verantwortlichen zu bereden ist“, sagte Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ). Was das von Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger ( ÖVP) angesprochene eigene Abkommen Österreichs mit den USA betrifft, wog der Kanzler ab: „Abkommen heißt ja nur, dass man sich zu einer völligen Aufklärung bekennt.“



„Ich bin natürlich dafür, dass wir die Vorfälle gemeinsam besprechen“, gab sich Faymann überzeugt, dass ein gemeinsames Vorgehen der EU zur Aufklärung beitragen wird. Dies sei auch die beste Basis für eine Zusammenarbeit in der Zukunft, denn „wir haben ja viel vor“, so der Kanzler über zukünftigen Pläne mit der USA.



Was eine gemeinsame europäische Spionageabwehr betrifft, wollte sich der Kanzler nicht festlegen, dies wäre eine Angelegenheit für die Experten. „Gemeinsamkeiten sind in der EU wichtig und so auch in diesem Fall“, lautete seine Antwort. Jedenfalls ginge es nicht an, die Rechte anderer nur augenzwinkernd zu respektieren.