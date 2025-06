Tech-Firmen sponsern große Trump-Parade

In Washington findet an diesem Samstag eine Militärparade statt. Geplant ist, dass Panzer durch die Stadt rollen, Militärflugzeuge fliegen und Soldaten aufmarschieren.

Finanziert wird das Spektakel von den großen Tech-Unternehmen und den Steuerzahlern des Landes. Das sorgt für Kritik.

250 Jahre US-Armee und ein weiterer Geburtstag

Anlass für die Parade ist das 250-jährige Bestehen der US-Armee. Donald Trump wird an diesem Tag aber auch 79 Jahre alt. Für dieses Ereignis dürften einige Unternehmen tief in die Tasche greifen, wie tief ist aber nicht bekannt.

Zu den Tech-Unternehmen, die die Parade sponsern, zählen Amazon, Coinbase, Lockheed Martin, Oracle oder Palantir, heißt es in einer Presseaussendung von America250. Zu den Unternehmen, die sich ebenfalls an der Parade beteiligen gehören auch Coca-Cola, Walmart, Jeep, Dodge, die NFL, UFC und Fedex. Auf Anfragen von The Verge hat beispielsweise das Unternehmen Lockheed Martin reagiert. Demnach wolle man sich an der “wegweisenden Feier” beteiligen. Amazon und Palantir und andere Unternehmen antworteten nicht auf eine Anfrage. Es ist aber beispielsweise bekannt, dass die Mitbegründer von Palantir, Joe Lonsdale und Peter Thiel, gute Beziehungen zur Trump-Regierung pflegen.

Kritik an America250

Bei America250 handelt es sich um eine vom Kongress ernannte NGO, die finanzielle Mittel für eine Feier zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der USA auftreiben soll. Dieser findet eigentlich erst am 4.Juli 2026 statt, die Unternehmenspartnerschaften sollen aber helfen, bis dahin genügend Geld bereitstellen zu können.

Eigentlich war auch Meta als Sponsor aufgeführt. Auf Nachfrage von The Verge hieß es aber: "Wir sind zwar derzeit kein Sponsor, aber wir haben eine historische Beziehung zu America250, und wir untersuchen aktiv potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten mit ihnen in der Zukunft", sagte ein Meta-Sprecher. Einst hatte Meta America250 ein Sponsoring von 10 Millionen US-Dollar zugesagt. Im Jahr 2022 kündigte das Unternehmen aber den Vertrag. Laut dem Wall Street Journal lag das daran, dass Gelder falsch verwaltet wurden. Darüberhinaus war America250 bereits Ziel einer Klage wegen interner Korruption oder Vetternwirtschaft.

Kritik an der Parade

Für Kritik sorgt zum einen, dass das Datum der Feier mit Trumps Geburtstag zusammenfällt. Aber auch, dass der aktuelle Präsident während seiner ersten Amtszeit für diese Militärparade geworben hatte.

Die US-Armee schätzt, dass die Feier zwischen 25 und 45 Millionen Dollar kosten könnte. Wie CNN berichtet, werden auch Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern zu Protesten erwartet. Damit wolle man sich gegen die “Billionaire-first-Politik” wehren. Trump habe aber alle, die in dieser Woche gegen “seine” Veranstaltung protestieren wollen gewarnt, es sich noch einmal zu überlegen.