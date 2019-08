Videospiele sind Schuld an Amokläufen, sagen Politiker

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich gleich zwei Angriffe, die insgesamt 30 Opfer forderten. Laut dem US-Republikaner Kevin McCarthy sind Videospiele teilschuld an den Tragödien in El Paso und Dayton. Ihm zufolge würden Videospiele entmenschlichen.

Dabei bezieht sich McCarthy auf vermeintliche Studien, ohne die Quellen zu nennen. „Ich war immer schon der Meinung, dass das ein Problem für die künftige Generation und andere wird. Wir haben Studien vorliegen, die zeigen, was Videospiele aus Menschen machen. Wenn man sich die Fotos von den Massakern ansieht, fühlt man sich an Games erinnert", sagt er in einem Interview mit dem Trump-nahen Sender Fox News.