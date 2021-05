20 tragbare Bluetooth-Lautsprecher für jeden Einsatz

Ob im Park oder auf einer Party: Diese Akku-betriebenen Bluetooth-Lautsprecher sind für jede Situation geeignet.

Auf der Suche nach einem portablen Lautsprecher, der für musikalische Untermalung im Park, am Strand oder auf der Terrasse sorgt, hat man die Qual der Wahl: Es gibt nahezu unzählige Angebote - von ein paar Dutzend bis mehrere Hundert Euro. Durch die große Anzahl an verfügbaren Bluetooth-Lautsprechern kann der Kauf eines solchen Geräts allerdings recht mühsam sein. Um am Ende das passende Gerät zu finden, sollte man sich zunächst überlegen, für welchen Einsatz der Bluetooth-Lautsprecher verwendet wird: Will man damit bei einem Picknick für musikalische Untermalung sorgen, ohne den ganzen Park zu beschallen oder will man auf einer Gartenparty für Stimmung sorgen. Betreibt man den Bluetooth-Lautsprecher vorwiegend zu Hause auf der Terrasse, oder soll die Box handlich sein und in jeden Rucksack passen? Sind diese Fragen geklärt, hat man seine Auswahl schon deutlich eingeschränkt. Je nach Einsatzzweck könnte auch der Wasserschutz ein wesentliches Kriterium sein. Die meisten Geräte sind zwar mehr oder weniger gegen einen Wassereintritt geschützt, manche allerdings nur gegen Spritzwasser, andere wiederum sind quasi komplett wasserdicht.

Kabelsalat und Anschlüsse All diese Geräte werden mithilfe eines Akkus betrieben, wovon auch die maximale Abspieldauer abhängt. Kleinere Geräte haben naturgemäß auch einen kleineren Akku eingebaut, dessen Laufzeit von 5 bis zirka 10 Stunden reichen kann. Etwas größere Lautsprecher halten je nach Modell 24 Stunden, manche sogar 30 Stunden durch, bis sie wieder an die Steckdose müssen. Wie Smartphones werden auch die allermeisten tragbaren Bluetooth-Speaker mit einem USB-Kabel aufgeladen. Im Sinne der Flexibilität kann es hier Sinn machen, darauf zu achten, dass Smartphone und Lautsprecher mit derselben Kabelart geladen werden können. Neuere Handys haben in der Regel einen USB-C-Anschluss, ältere Modelle noch einen Micro-USB-Anschluss. Eine weitere Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen kann, richtet sich an die Auswahl der Verbindungsmöglichkeiten. Will man etwa einen CD-Player an einen solchen Lautsprecher anschließen, ist ein herkömmlicher 3,5mm-Klinkenanschluss notwendig. Über einen solchen verfügen allerdings nur wenige Geräte. In so einem Fall sollte man seinen Blick auf die deutlich größeren Lautsprecher richten, die auch zur Party-Beschallung dienen. Je nach Modell ist hier eine Vielzahl an Anschlüsse und Ausgänge vorhanden. Winzige Begleiter Wer sich für einen besonders günstigen No-Name-Lautsprecher entscheidet, braucht sich am Ende nicht wundern, wenn die Soundqualität des Lautsprechers schlechter ist als jene des Smartphones. In diesem Fall kann man unter Umständen auf einen eigene Bluetooth-Box verzichten und nur das Smartphone als Lautsprecher verwenden. Die Geräte der Kategorie "kleine, handliche und winzige Begleiter" passen garantiert in jeden Rucksack und sind auch gegen Wasser geschützt. Von der Ausgangsleistung braucht man sich nicht zu viel erwarten, ebenso von der Akkulaufzeit.

JBL CLIP 3 © JBL

JBL Clip 3 Akkulaufzeit: 10 Stunden

Gewicht: 220 Gramm

Ausgangsleistung: 3,3 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: 3,5mm AUX-In; Micro-USB

Preis: ca. 40 Euro ( ca. 40 Euro ( hier auf Amazon

JBL Go 3 © Hersteller

JBL Go 3 Akkulaufzeit: 5 Stunden

Gewicht: 210 Gramm

Ausgangsleistung: 4,2 Watt

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: USB-C

Preis: ca. 30 Euro (hier auf Amazon)

Gewicht: 181 Gramm

Ausgangsleistung: 3 Watt

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: 3,5mm AUX-In; Micro-USB

Preis: ca. 25 Euro hier auf Amazon ).

Anker Soundcore Icon Mini © Hersteller

UE Wonderboom 2 Akkulaufzeit: 13 Stunden

Gewicht: 420 Gramm

Ausgangsleistung: keine Herstellerangabe

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: Micro-USB

Preis: ca. 57 Euro ( ca. 57 Euro ( hier auf Amazon ).

UE Wonderboom 2 © Hersteller

Teufel Boomster Go Akkulaufzeit: 10 Stunden

Gewicht: 355 Gramm

Ausgangsleistung: 10 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: Micro-USB

Preis: ca. 100 Euro ( ca. 100 Euro ( hier auf Amazon ).

Teufel Boomster Go © Hersteller

Mehr Sound, aber immer noch klein und handlich Die etwas größeren Bluetooth-Lautsprecher sind nicht mehr allzu klein und handlich und passen daher vielleicht nicht mehr in jede Gürteltasche. In einem Rucksack sollten sie allerdings immer noch gut Platz finden. Sie können aber mit einem deutlich besseren Klangerlebnis punkten und der Akku hält in der Regel auch länger durch.

Sonos Roam © Hersteller

Sonos Roam Der Sonos Roam stellt unter den Bluetooth-Lautsprecher eine Ausnahme dar. Er lässt sich nämlich auch per WLAN ansteuern und kann in ein bestehendes Sonos-Multiroom-System integriert werden. Mehr dazu im futurezone-Test. Akkulaufzeit: 10 Stunden

Gewicht: 430 Gramm

Ausgangsleistung: keine Herstellerangabe

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: USB-C

Preis: 179 Euro ( 179 Euro ( hier auf Amazon Marshall Emberton Akkulaufzeit: 20 Stunden

Gewicht: 700 Gramm

Ausgangsleistung: 20 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: USB-C

Preis: ca. 120 Euro ( ca. 120 Euro ( hier bei Amazon ).

Marshall Emberton © Hersteller

Teufel Rockster Go Akkulaufzeit: 12 Stunden

Gewicht: 700 Gramm

Ausgangsleistung: 14 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: 3,5mm AUX-In, Micro-USB

Preis: ca. 149 Euro ( ca. 149 Euro ( hier auf Amazon ).

Teufel Rockster Go © Hersteller

Anker SoundCore 2 Akkulaufzeit: 24 Stunden

Gewicht: 357 Gramm

Ausgangsleistung: 12 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: Micro-USB

Preis: ca. 30 Euro (hier bei Amazon).

Anker SoundCore 2 © Hersteller

Anker SoundCore Boost Akkulaufzeit: 12 Stunden

Gewicht: 585 Gramm

Ausgangsleistung: 20 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: USB-C, USB-A,

Preis: ca. 50 Euro ( ca. 50 Euro ( hier bei Amazon ).

Anker SoundCore Boost © Hersteller

JBL Flip 5 Akkulaufzeit: 12 Stunden

Gewicht: 540 Gramm

Ausgangsleistung: 20 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: USB-C

Preis: ca. 80 Euro ( ca. 80 Euro ( hier auf Amazon ).

JBL Flip 5 © Hersteller

UE Boom 3 Akkulaufzeit: 15 Stunden

Gewicht: 608 Gramm

Ausgangsleistung: keine Herstellerangabe

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: Micro-USB

Preis: ca. 110 Euro ( ca. 110 Euro ( hier auf Amazon ).

UE Boom 3 © Hersteller

UE Megaboom 3 Akkulaufzeit: 20 Stunden

Gewicht: 925 Gramm

Ausgangsleistung: keine Herstellerangabe

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: Micro-USB

Preis: ca. 120 Euro ( ca. 120 Euro ( hier auf Amazon ).

UE Megaboom 3 © Hersteller

Sony SRS-XB23 Akkulaufzeit: 12 Stunden

Gewicht: 580 Gramm

Ausgangsleistung: keine Herstellerangabe

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: USB-C

Preis: ca. 67 Euro (hier auf Amazon)

Sony SRS-XB23 © Sony

Partytaugliche Bluetooth-Boxen Wer mit einem Bluetooth-Lautsprecher kleinere Partys beschallen oder damit zu Hause eine kleine Stereo-Anlage ersetzen möchte, muss natürlich Kompromisse bei der Tragbarkeit hinnehmen. Dafür können die größeren Bluetooth-Boxen mit einem kraftvolleren Sound und einem satten Bass punkten.

JBL Charge 5 © Hersteller

JBL Charge 5 Akkulaufzeit: 20 Stunden

Gewicht: 965 Gramm

Ausgangsleistung: 30 Watt

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: USB-C

Preis: ca. 150 Euro ( ca. 150 Euro ( hier auf Amazon ). JBL Xtreme 3 Akkulaufzeit: 15 Stunden

Gewicht: 1,9 Kilogramm

Ausgangsleistung: 50 Watt

Wasserschutz: IP67

Anschlüsse: Netzkabel

Preis: ca. 205 Euro ( ca. 205 Euro ( hier auf Amazon ).

JBL Xtreme 3 © Hersteller

Sonos Move Wie der Sonos Roam kann auch der Sonos Move in ein Multiroom-System von Sonos integriert werden und per WLAN angesteuert werden. Akkulaufzeit: 11 Stunden

Gewicht: 3 Kilogramm

Ausgangsleistung: keine Herstellerangabe

Wasserschutz: IP56

Anschlüsse: USB-C

Preis: 399 Euro ( 399 Euro ( hier auf Amazon ).

Sonos Move © Hersteller

Party like it's 2019 Wer mit einem Bluetooth-Lautsprecher tatsächlich eine größere Party auf Trab halten will, ist bei der Auswahl schon etwas eingeschränkt. Diese Geräte lassen sich zwar an jedem erdenklichen Ort aufstellen und per Akku betreiben, wirklich portabel sind sie allerdings nicht mehr. Die Einschränkungen bei der Tragbarkeit können aber durch wirklich kräftigen Sound wettgemacht werden. JBL Boombox 2 Akkulaufzeit: 24 Stunden

Gewicht: 5,2 Kilogramm

Ausgangsleistung: 80 Watt

Wasserschutz: IPX7

Anschlüsse: Netzkabel

Preis: ca. 370 Euro ( ca. 370 Euro ( hier auf Amazon ).

JBL Boombox 2 © Hersteller

Teufel Rockster Air Wer auf eine Party tatsächlich alles andere übertönen will, soll zu den Rockster-Geräten von Teufel greifen. Diese sind nicht nur optisch ein auffälliger Hingucker, sie versorgen auch jede Party mit einem ordentlichen Sound. Akkulaufzeit: 30 Stunden

Gewicht: 14,5 Kilogramm

Ausgangsleistung: 72 Watt

Wasserschutz: keine

Anschlüsse: 3,5mm AUX-In, 3,5mm Mic-In, XLR Mic-In, 6,3mm Klinke, XLR-Out

Preis: 599 Euro ( 599 Euro ( hier auf Amazon ).

Teufel Rockster Air © Hersteller

Teufel Rockster Noch eine Stufe brachialer wird es mit dem Teufel Rockster - hier im futurezone-Test. Diese Riesen-Bluetooth-Box wiegt 31,5 Kilogramm und ist dadurch eher schieb- als tragbar. Der Rockster von Teufel hat 2-Kanal-DJ-Mischpult integriert und lässt sich ebenso zu einem Stereopaar zusammenschließen. Akkulaufzeit: 8 Stunden

Gewicht: 31,5 Kilogramm

Ausgangsleistung: 500 Watt

Wasserschutz: keine

Anschlüsse: 3,5mm AUX-In, 6,3mm Klinke-In, 3,5mm Kopfhörerausgang, 2x XLR-Out,

Preis: 999 Euro ( 999 Euro ( hier auf Amazon ).

Teufel Rockster © Hersteller