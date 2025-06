AirConsole: Audi will die Fahrt in ein Gaming-Erlebnis verwandeln

Handy wird zum Controller

Die Games können mit allen Passagieren gespielt werden –natürlich nur, wenn das Auto gerade steht, etwa bei einer Pause an der Raststätte. Gespielt wird am zentralen Display, die Steuerung erfolgt per Smartphone. Dazu scannen die Mitspieler einfach einen QR-Code, der bei Spielbeginn am Bildschirm angezeigt wird.

Bei Modellen mit MMI Beifahrerdisplay kann dort auch während der Fahrt gespielt werden. Der Privacy Mode verhindert nämlich, dass die möglicherweise ablenkenden Inhalte für den Fahrer sichtbar sind.