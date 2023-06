60 GB für 9,50 Euro: Die aktuellen Angebote der Mobilfunker

Wenn man in regelmäßigen Abständen die aktuellen Angebote der österreichischen Mobilfunker durchschaut, kann man zum Teil wirklich verlockende Tarifangebote entdecken. Mit einem spontanen Wechsel lässt sich etwa der eine oder andere Euro sparen beziehungsweise kann eventuell das Datenvolumen vergrößert werden.

Lidl Connect

Lidl Connect, wo das Mobilfunknetz von Drei genutzt wird, hat aktuell ebenso ein zeitlich begrenztes Angebot am Start. Dort erhält man sogar 60 GB für 9,50 Euro monatlich. Die maximale Verbindungsgeschwindigkeit liegt hier bei 150 MBit/s down und 50 MBit/s up.

Innerhalb der EU kann man mit dem Lidl-Jubiläumstarif 8,8 GB nutzen. Insgesamt sind 1.000 Gesprächsminuten beziehungsweise SMS inkludiert. Das Angebot bei Lidl gilt noch bis 5. Juli.