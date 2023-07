AlphaESS BlackBee1000 im Test: Riesen-Akku für Blackout und Camping

Die Farben erinnern an eine Biene – wahlweise auch an eine Baustelle

Ein aufklappbarer Griff ermöglicht es, die Box bequem zu tragen. Weit will man den 10,2 Kilogramm schweren Kasten aber in der Regel nicht schleppen. Für seine Kapazität von 1.036 Wh geht das Gewicht allerdings in Ordnung.

Passend zum Namen kommt die rechteckige Box in den Bienen-Farben Schwarz-Gelb . Die Farbwahl versprüht auch ein wenig Baustellen-Charme, insgesamt sieht sie aber durchaus okay aus. Mit 34,3 x 25,4 x 26,7 cm ist der Akku in etwa so groß wie 2 übereinander gestapelte Schuhkartons.

Die schwarze Biene verfügt über eine Vielzahl an Anschlüssen, über die sich verschiedene Geräte mit Strom versorgen lassen. Auf der Oberseite befinden sich 2 Drahtlos-Ladepads , über die man etwa Smartphones kabellos aufladen kann. An der Vorderseite sind 3 230-Volt-Ports ( Schuko ). Außerdem gibt es 2 USB-C-Ports sowie 2 USB-A-Anschlüsse . Zusätzlich ist eine Automobilsteckdose mit 12V / 10A vorhanden. Letztere verfügt – leider als einzige – über eine Plastik-Schutzabdeckung. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber jene hätte ich mir auch für die anderen Ports gewünscht. Sowohl zum Schutz vor Dreck und Feuchtigkeit im Outdoor-Einsatz als auch vor Staub bei längerer Lagerung.

Wenn man besonders energiehungrige Geräte über die 230V-Anschlüsse betreibt, schaltet sich ein aktiver Lüfter hinzu, um Überhitzung zu verhindern. Das passiert in der Praxis relativ rasch, der Geräuschpegel ist aber gut erträglich. Das liegt einerseits daran, dass der Lüfter angenehm leise, andererseits in einer wenig aufdringlichen Frequenz tönt.

Um den Akku betriebsbereit zu haben, muss man ihn logischerweise erst aufladen. Das geschieht bei der BlackBee in der Regel über das mitgelieferte Netzteil . Jenes hat eine stattliche Größe und Gewicht, was mich aber nicht stört. Wenn man den 10 Kilo schweren Akku transportiert, findet man auch dafür Platz.

Wenn man die Box mithilfe des Netzteils direkt an der Steckdose auflädt, geschieht das mit maximal 180 Watt. In etwa 6 Stunden ist sie auf diese Art und Weise voll. Wahlweise kann man die BlackBee per USB-C aufladen. Wie schnell das geht, hängt vom Netzteil ab, das man zur Verfügung hat. Mit einem Apple-Netzteil eines MacBook Airs bin ich hier auf 27 Watt gekommen. Ein Anker-Netzteil, das ich herumliegen hatte, lieferte 37 Watt. Möchte man die Akkubox mit derartigen Adaptern voll aufladen, muss man sie also 1 bis 2 Tage an der Steckdose lassen.

Wahlweise bietet BlackBee Solarpanels an (hier bei Amazon), mit denen die Box aufgeladen werden kann. Im Rahmen des Tests wurde das SP200 mit einer Nennleistung von 200 Watt zur Verfügung gestellt. Bei strahlender Sonne im April bin ich hier problemlos auf über 150 Watt gekommen.

Die Box kann übrigens gleichzeitig ge- und entladen werden. Das ist besonders in Kombination mit dem Solarpanel im Freien praktisch. So kann man etwa gleichzeitig eine Kühlbox betreiben, während man per Sonne Strom nachlädt. Im Sommer sollte man allerdings auch auf die Umgebungstemperatur achten. Mit bis zu 40 Grad im Betrieb und beim Laden ist jene zwar nicht gerade niedrig, gerade beim Camping im heißen Zelt, Bus oder Auto könnte jene aber rasch erreicht werden. Spritzwasser dürfte der Akku zwar aushalten, eine Zertifizierung dafür fehlt aber. Also sollte man in nassen Umgebungen sehr vorsichtig sein.