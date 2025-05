Diese Amazon Fire TVs verlieren Netflix-Support

Wer einen Amazon Fire TV hat, wird bald nicht mehr auf das Angebot von Netflix zugreifen können. Zumindest trifft das auf ältere Modelle zu.

Konkret betroffen sind der Fire TV Stick und die Fire TV Box aus dem Jahr 2014. Aber auch der Fire TV Stick 2016 wird die Filme und Serien von Netflix bald nicht mehr abspielen können.

Ab Juni kein Netflix mehr

Denn wie androidauthority berichtet, informiert Netflix derzeit Nutzer mit älteren Fire TV-Geräten darüber, dass diese Geräte ab 3. Juni 2025 nicht mehr unterstützt werden. Ein Grund für die Änderung wurde nicht bekannt gegeben.

Wahrscheinlich ist aber, dass die Geräte mit den neuesten Anforderungen an Audio und Video nicht mithalten können. In der von Netflix gesendeten Mail heißt es: "Laut unseren Nutzungsdaten haben Sie Netflix in den letzten 12 Monaten auf einem Fire TV Streaming Media Player der ersten Generation genutzt. Netflix wird die Unterstützung für diese Streaming Media Player am 3. Juni 2025 einstellen."

Günstige Alternativen erhältlich

Laut androidauthority hat Amazon selbst vor Jahren aufgehört, Updates für diese älteren Geräte bereit zu stellen. Wer jetzt wechseln möchte, muss sich aber keine Sorgen über die horrenden Kosten machen.

Denn einen neuen Fire TV Stick mit HD-Streaming bekommt man für rund 30 Euro. Wer also gerne Netflix auf dem Fernseher schaut, sollte sich jetzt nach einem Upgrade umschauen.