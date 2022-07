Amazon Prime Day: Diese Geräte gibt es schon heute günstiger

Am 12. und 13. Juli findet der diesjährige Prime Day statt. Amazon-Geräte sind schon jetzt bis zu 60 Prozent billiger.

Der Online-Händler Amazon lädt am Dienstag und Mittwoch zu seiner groß beworbenen Shopping-Sause. Elektronikgeräte aus dem eigenen Konzern gibt es aber bereits am heutigen Montag zu günstigeren Preisen. Die Rabatte betragen bis zu 61 Prozent. Hier eine Übersicht, was derzeit zu weniger Geld als sonst erwerbbar ist:

Fire TV Stick

Amazons kleine Zusatzmodule, die am HDMI-Anschluss von Fernsehern angesteckt werden und ältere Fernseher zu Smart-TVs machen können, gibt es in vielen Varianten. Das Topmodell Fire TV Stick 4K Max (Wi-Fi-6-kompatibel) gibt es statt 64,99 Euro um 33,26 Euro (49 Prozent billiger). Eine noch größere Preisreduktion gibt es beim Fire TV Stick 4K. Ihn gibt es nun um 23,18 Euro statt 59,99 Euro. Das bedeutet minus 61 Prozent. Wer nur HD-Auflösung braucht, greift zum klassischen Fire TV Stick um 18,14 Euro statt 39,99 Euro (minus 55 Prozent).

Echo

Das aktuelle Topmodell von Amazons smarten Lautsprechern, den Echo 4. Generation, gibt es momentan um 65,53 Euro statt 79,99 Euro, was einem relativ mageren Nachlass von 18 Prozent bedeutet. Der kleinere Echo Dot 4. Generation ist mit 20,16 Euro statt 59,99 Euro dagegen ganze 66 Prozent günstiger als sonst. Den Echo Show 8 gibt es um 80,66 Euro statt 129,99 Euro (minus 38 Prozent). Den mit Smartphones verbindbaren Echo Auto gibt es für 27,22 Euro statt 32,77 Euro (minus 55 Prozent).

Fire Tablets

Das 10 Zoll große Tablet Amazon Fire HD 10 Tablet gibt es um 80,66 Euro statt 149,99 Euro, das bedeutet eine Preisreduktion um 46 Prozent. Um 60 Prozent billiger gibt es das etwas kleinere Fire HD 8 Tablet: 40,33 Euro statt 99,99 Euro. Das Fire 7 Kids für Kinder kostet derzeit 45,37 Euro statt 99,99 Euro, also um 55 Prozent weniger.

Kindle

Amazons klassischen E-Book-Reader Kindle gibt es um 50,41 Euro statt 89,99 Euro, also um 44 Prozent günstiger als sonst. Der Kindle Paperwhite mit 8 GB Speicher kommt auf 100,84 Euro statt 149,99 Euro (minus 33 Prozent). Das Spitzenprodukt unter Amazons E-Readern, der Kindle Oasis, kostet derzeit 161,34 Euro statt 229,99 Euro (minus 30 Prozent).

eero

Die WLAN-Hardware-Schiene von Amazon kommt ebenfalls mit Sonderangeboten daher. Der eero WLAN-Mesh-Router/Extender kostet derzeit 55,45 Euro statt 79 Euro (minus 30 Prozent). Das eero 6 Dualband Mesh-Wi-Fi-6-System mit eingebautem Zigbee Smart Home Hub kostet 80,66 Euro statt 108,63 Euro (minus 26 Prozent).

Ring

Das 5-teilige Ring Alarm Security Kit kostet 171,42 Euro statt 230,99 Euro (minus 26 Prozent). Eine Ring Video Doorbell 4 kommt auf 151,25 Euro statt 199,99 Euro (minus 24 Prozent). Die kleine Ring Indoor Cam hat mit 45,37 Euro statt 59,99 Euro eine gleich hohe Reduktion erfahren (minus 24 Prozent).