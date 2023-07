Prime Day: 10 Smart-Home-Angebote unter 50 Euro

Besonders stark vergünstigt sind am Prime Day immer die hauseigenen Amazon-Produkte - so auch die Echo-Geräte. Den Echo Dot (5. Generation, 2022) Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa-Anbindung ist etwa um 22,18 Euro zu haben . Regulär kostet das Gadget meistens 65,53 Euro.

4. Smarte Steckdosen

Amazon bietet am Prime Day seine smarte Steckdose stark vergünstigt an. Die Wlan-Steckdose Amazon Smart Plug lässt sich in Kombination mit einem Echo-Gerät per Alexa steuern und kostet derzeit nur 12,99 Euro statt 24,99 Euro.

Ähnlich günstig gibt es derzeit die Wlan-Steckdose von TP-Link. Sie kann mit Alexa und Google Home bedient werden und bietet auch eine eigene App, mit der sich auch der Energieverbrauch messen lässt. Die smarte TP-Link-Steckdose kostet derzeit 13,01 Euro statt 20,06 Euro.