Der beste Deal des Prime Days? 55 Zoll Smart-TV um 190 Euro

Von 11. bis 12. Juli findet der Amazon Prime Day statt. Dabei verspricht Amazon Kund*innen mit einem Prime-Abo Zugang zu einer Unmenge an vergünstigten Produkten.

Traditionell reduziert Amazon die Preise seiner eigenen Produkte, wie Echo-Lautsprecher und Fire-Tablets, besonders stark. Ein Angebot sticht hier dennoch besonders raus: ein Smart-TV mit 55 Zoll um nur 189,99 Euro.

Konkret handelt es sich dabei um den Fire TV 4-Serie mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Regulär kostet er 699,99 Euro (in Österreich 705,88 Euro). Im Rahmen des Prime Day gibt es ihn aber um 189,99 Euro. Das ist eine Ersparnis von 510 Euro.

Wer das Angebot nutzen will, sollte sich einen Reminder im Smartphone stellen. Denn das Angebot gibt es, wie Amazon selbst sagt, „nur für kurze Zeit am 12. Juli ab 7:30 Uhr.“ Das heißt, dass es nur eine geringe Anzahl der TVs gibt, die zu diesem Preis verkauft werden. Ihr müsst also nicht nur schnell sein, sondern braucht auch eine Portion Glück.

Um dieses und die anderen Angebote des Prime Day zu erhaschen, muss man ein Prime-Abo haben. Wer noch keines hat, kann ein Probe-Abonnement für 30 Tage kostenlos abschließen. Damit kann man am Prime Day teilnehmen. Falls ihr das Abo danach nicht behalten wollt, solltet ihr es rechtzeitig kündigen, da es sonst automatisch verlängert wird.