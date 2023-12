Werbefreies Amazon Prime Video: Auch Österreicher müssen zahlen

Das Basisabo für 8,99 Euro monatlich bleibt zwar bestehen - hier bei Amazon . Allerdings sollen dabei Filme und Serien von Werbeeinschaltungen unterbrochen werden. Diese Umstellung betrifft nicht nur Kund*innen in den USA, sondern auch alle Prime-Kund*innen in Österreich und Deutschland.

Möchte man ab 5. Februar sein Prime Video wie bisher nutzen, muss man monatlich zusätzlich 2,99 Euro für das werbefreie Streaming-Angebot hinblättern. Damit erhöhen sich die monatlichen Kosten für ein Prime-Abo auf insgesamt 11,98 Euro , was einer Erhöhung von 33,3 Prozent gleichkommt.

Alles wird teurer, vieles verschlechtert sich - diese plumpe Aussage trifft derzeit leider auf Amazon Prime zu. Denn Prime Video wird demnächst mit zusätzlichen Werbeeinblendungen starten. Wer das nicht will, muss mehr bezahlen.

Was kommt nun tatsächlich?

Amazon hüllt sich jedoch ziemlich in Schweigen, wenn es um konkrete Angaben zu den zusätzlichen Werbeeinblendungen geht. Eine "werbefreie Version" für "Titel ohne Werbung" kann aber bereits gekauft werden.

Was das tatsächlich bedeutet ist noch weitgehend unklar. Kann man mit der Zusatzbuchung tatsächlich jegliche Werbung loswerden oder werden damit auch weiterhin vor dem Start der Filme und Serien Werbungen angezeigt?

So wie es aussieht, wird es weiterhin keine Möglichkeit geben, ein Prime-Abo lediglich für die Lieferkosten-Flatrate zu erstehen. An das Prime-Abo wird voraussichtlich auch in Zukunft das Videostreaming-Angebot geknüpft sein - mit deutlich mehr Werbung.