Amazon Prime Video: Wer nicht extra zahlt, muss Werbung schauen

Amazon startet damit, Werbespots während Filmen und Serien anzuzeigen. Wer das nicht will, kann sich freikaufen.

Bereits im September hat Amazon angekündigt, bei seinem Streaming-Dienst Prime Video mehr Werbung zeigen zu wollen. Freundlich, wie man ist, bietet man den Nutzer*innen aber einen Ausweg, nämlich eine Zusatzgebühr.

Nun wurden mehr Details zu dem Plan bekannt. Wie Kund*innen in den USA via E-Mail informiert wurden, werden Serien und Filme ab dem 29. Jänner von Werbespots unterbrochen. Will man das nicht, muss man im Monat 3 Dollar extra bezahlen.

➤ Mehr lesen: Amazon Prime Video zeigt ab 2024 mehr Werbung

Änderung kommt auch in Europa

Die Änderung betrifft nicht nur den englischsprachigen Markt in den USA und Kanada. Auch in Europa und unter anderem Deutschland wird laut der Mitteilung vom September mehr Werbung geschaltet. Damit ist wohl auch Österreich betroffen. Kund*innen hierzulande wurden allerdings bisher nicht konkret über Änderungen informiert. Naheliegend ist, dass die Zusatzgebühr 3 Euro betragen wird.

In welcher Frequenz die Werbespots ausgespielt werden, ist indes noch unklar. Es ist jedoch denkbar, dass viele Kund*innen, die Prime Video regelmäßig nutzen, wohl in den sauren Apfel beißen und die Zusatzgebühr bezahlen werden, um während dem Schauen nicht genervt zu werden.

Preis für Prime Abo bleibt gleich

Amazon argumentiert die Maßnahme damit, dass das Prime-Abo dafür nicht im Preis steigen wird – zumindest nicht 2024. Derzeit kostet es 8,99 Euro. Die Jahresmitgliedschaft gibt es um 89,90 Euro. Prime kann kostenlos für 30 Tage getestet werden.