Käufer von Amazons Smart Displays ärgern sich über Dauer-Werbung

Eine Werbung für den Film "The Beekeeper" wird auf dem Display des Amazon Echo angezeigt

13.10.2025

Werbung mussten Besitzer von Amazons Smart Displays bisher schon in Kauf nehmen. Nun scheint diese zuzunehmen.

Amazon Echo Show ist smarter Lautsprecher inklusive Display. Besitzerinnen und Besitzer dieser Geräts mussten schon bisher Werbung in Kauf nehmen. Zum Beispiel haben die Smart Displays - neue wurden erst vor kurzem veröffentlicht - Werbung über die Funktion “Einkaufsliste” und für den Dienst “Alexa-Skills” angezeigt. Werbung wurde auch abgespielt, wenn Nutzer Amazon Music über Alexa hören, wie Arstechnica zusammenfasst. Nutzerinnen und Nutzer beschweren sich nun aber vermehrt, dass die Werbung auf den Displays zunimmt und aufdringlicher wird. ➤ Mehr lesen: Amazon präsentiert neue Alexa mit KI, Echos und Fire TV Sticks

Werbung strapaziert Nerven von Nutzern “Ich kann mir kaum etwas Frustrierenderes vorstellen, als Alexa zu bitten, einen Song abzuspielen, und stattdessen eine Alexa+-Werbung zu bekommen”, heißt es von einem Nutzer auf Reddit. Er ist nicht der einzige, der davon berichtet, dass auch die Werbung für Alexa+, der abonnementbasierten KI-Version der Sprachassistentin Alexa, zunimmt. Die Werbung scheint etwa auch dann auf, wenn man das Display so eingestellt hat, dass persönliche Fotos angezeigt werden. Nutzer haben vergeblich versucht, die Werbung zu deaktivieren. Einige überlegen nun Echo nicht mehr zu nutzen oder das Gerät zurückzugeben.