Käufer von Amazons Smart Displays ärgern sich über Dauer-Werbung
Amazon Echo Show ist smarter Lautsprecher inklusive Display. Besitzerinnen und Besitzer dieser Geräts mussten schon bisher Werbung in Kauf nehmen. Zum Beispiel haben die Smart Displays - neue wurden erst vor kurzem veröffentlicht - Werbung über die Funktion “Einkaufsliste” und für den Dienst “Alexa-Skills” angezeigt.
Werbung wurde auch abgespielt, wenn Nutzer Amazon Music über Alexa hören, wie Arstechnica zusammenfasst. Nutzerinnen und Nutzer beschweren sich nun aber vermehrt, dass die Werbung auf den Displays zunimmt und aufdringlicher wird.
Werbung strapaziert Nerven von Nutzern
“Ich kann mir kaum etwas Frustrierenderes vorstellen, als Alexa zu bitten, einen Song abzuspielen, und stattdessen eine Alexa+-Werbung zu bekommen”, heißt es von einem Nutzer auf Reddit. Er ist nicht der einzige, der davon berichtet, dass auch die Werbung für Alexa+, der abonnementbasierten KI-Version der Sprachassistentin Alexa, zunimmt.
Die Werbung scheint etwa auch dann auf, wenn man das Display so eingestellt hat, dass persönliche Fotos angezeigt werden. Nutzer haben vergeblich versucht, die Werbung zu deaktivieren. Einige überlegen nun Echo nicht mehr zu nutzen oder das Gerät zurückzugeben.
Amazon nimmt Stellung
Amazon äußert sich dazu folgendermaßen: “Werbung ist nur ein kleiner Teil des Erlebnisses und hilft Kunden dabei, neue Inhalte und Produkte zu entdecken, die sie interessieren könnten. Wenn Kunden einen Vorschlag nicht mögen, können sie durch Wischen zur nächsten Bildschirmkarte springen oder direkt Feedback geben, indem sie auf das Informationssymbol tippen oder auf den Bildschirm drücken.”
Ein Grund für die Zunahme an Werbung könnte sein, dass der Verkauf von Amazon-Geräten nicht besonders profitabel ist. Die Smart Displays könnten also genutzt werden, um das Verlustgeschäft mit Werbung auszugleichen. Das Werbeprogramm für Alexa-Geräte gibt es bereits seit 2023. Es wurde mit Startbildschirm-Anzeigen auf Geräten mit Alexa+ erweitert. In Zukunft könnte die Werbung auch während Gesprächen mit Alexa+ aufscheinen.
Laut Amazon ist die Entfernung des Nutzers zum Gerät ausschlaggebend, wie Werbung ausgespielt wird. Ist die Person weiter als 1,2 Meter vom Gerät entfernt, wird die Anzeige im Vollbildmodus abwechselnd mit anderen Inhalten abgespielt. Ist man näher dran, erscheint die Werbung abwechselnd im ersten Reiter auf dem Startbildschirm.
