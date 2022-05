Amazon bringt neues Fire-Tablet um 65 Euro

Das Fire 7 gilt bei Amazon als „Familientablet“, so gibt es auch für Kids eine eigene Version. Jetzt hat Amazon dem Produkt ein Upgrade spendiert, das ab sofort vorbestellt werden kann. Die neue Version wird ab 29. Juni ausgeliefert.

Amazon gibt an, dass der Akku etwa 40 Prozent länger durchhält als bisher. Man kann am Tablet bis zu 10 Stunden lesen, im Netz surfen oder Videos schauen. Auch der Prozessor ist laut Amazon schneller und zwar um bis zu 30 Prozent. Verbaut ist ein 2-GHz-QuadCore-Prozessor und doppelt so viel Arbeitsspeicher als beim bisherigen Fire 7. Außerdem ist jetzt ein USB-C-Anschluss mit 5-W-Adapter für einfaches Aufladen im Lieferumfang enthalten.

Das Tablet kommt außerdem mit einem 7-Zoll-Display, auf dem sich auch Kindle-Bücher gut lesen lassen. Das Gerät ist optimiert für Videoanrufe im Querformat und kommt mit einer 2-MP-HD-Kamera auf der Vorder- und Rückseite, mit der sich auch 720p-Videos aufnehmen lassen. Das Fire 7 in Schwarz ist ab 64,99 Euro erhältlich und kann vorbestellt werden. Stoffhüllen in Schwarz, Dunkelblau und Blassrosa sind für 29,99 Euro erhältlich.