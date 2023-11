Amazon verkauft bald auch Autos

Bei Amazon kann man mittlerweile fast alles kaufen. Die Suche nach Autos liefert derzeit allerdings hauptsächlich Zubehör. Das einzig fahrbare Auto unter den ersten Ergebnissen ist ein ferngesteuertes Batmobil.

Das wird sich künftig ändern, zumindest in den USA. Wie der Versandriese bei der LA Auto Show bekannt gegeben hat, wird es künftig möglich sein, richtige Autos auf der Plattform zu kaufen.

Hyundai

Der Einstieg in den Automobilmarkt beginnt mit Modellen von Hyundai. Kund*innen werden in der Lage sein, Autos von zu Hause aus zu konfigurieren und anschließend zu kaufen. Starten soll das Ganze in der zweiten Jahreshälfte 2024.

Händler seien ebenfalls mit an Bord, sie werden durch Amazon nicht umgangen. Wenn Kund*innen eines der Autos über die Webseite kaufen, wird das Geschäft über den jeweils lokalen Händler abgewickelt. Amazon will auch Finanzierungsoptionen anbieten.