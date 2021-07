Apple bessert mit iOS 12.1 bei Selfie-Qualität nach

Seit das Xs erschienen ist, gab es viel Kritik an der Kamera auf der Vorderseite des Geräts. Kritisiert wurde etwa, dass die Haut übertrieben glatt dargestellt wird und dadurch Selfies „zu schön“ seien. Zweck dieses Verschönerungseffekts ist es eigentlich, Hautunreinheiten und ähnliches auszubügeln. In der Praxis handelt es sich dabei in der Regel um einen simplen Weichzeichner. Aufgrund des übertriebenen Effekts, war die Bezeichnung " Beautygate“ geboren.