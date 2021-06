Foto zeigt alle 4 neuen iPhone-Modelle

Kaum Änderungen beim iPhone 13

Bei den Abmessungen soll sich demnach nichts ändern. Erwartet wird ein Mini-Modell mit einem OLED-Screen von 5,4 Zoll, ein Pro Max Modell mit einer Diagonale von 6,7 Zoll und 2 Modelle mit einem 6,1 Zoll OLED-Bildschirm.

Am auffälligsten sind noch die Änderungen am Kamera-Modul. So sind etwa die beiden Kameralinsen beim Standardmodell und beim kleinen Mini-Modell nicht mehr senkrecht untereinander, sondern diagonal angeordnet.

Zu sehen sind auf dem geleakten Foto die 4 iPhone-Dummies für das diesjährige Line-up, behauptet der Leaker Sonny Dickson. Dabei handelt es sich um Attrappen, die den tatsächlichen Geräten detailgenau nachempfunden sind. Die Dummies dienen als Vorlage, um bereits vorab passgenaue Handy-Hüllen anfertigen zu können.