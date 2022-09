Apple darf in Brasilien keine iPhones ohne Netzteil verkaufen

Wer ein iPhone kauft, wird in der Verpackung kein eigenes Netzteil vorfinden. Das ist seit geraumer Zeit so. Nun schiebt die Justiz in Brasilien dieser Praxis einen Riegel vor und wies Apple an, den Verkauf von iPhones ohne Ladegerät auszusetzen. Betroffen sind das iPhone 12 und neuerer Apple-Handys sowie weiterer Modelle wie das iPhone SE.

Außerdem verdonnerte das brasilianische Justizministerium das Unternehmen zu einer Geldstrafe von 2,38 Millionen Dollar. Dem Telefon fehle ohne das Ladegerät eine wesentliche Komponente, was eine "vorsätzliche diskriminierende Praxis gegenüber den Verbrauchern" sei, hieß es in der Begründung. Die Behörden wiesen das Argument von Apple zurück, dass diese Praxis Kohlenstoffemissionen reduziere.