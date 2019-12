Apple plant iPhone mit radikal neuem Design

Das neue iPhone könnte für einige Überraschungen sorgen. Denn wie mehrere Patentanträge Apples in Japan zeigen, will der Konzern das iPhone-Display nicht nur von der umstrittenen Aussparung am oberen Display-Rand befreien, sondern die Front-Kamera gleich komplett unter dem Display verschwinden lassen, wie LetsGoDigital berichtet. Schon jetzt existieren eine Reihe von Smartphones ohne dicken Rand und ohne Notch. Sie müssen sich aber mit einem kleinen Loch für die Selfie-Kamera behelfen.

Rahmenloses iPhone-Display

Den Patentantragen Apples zufolge, die am 23. Dezember veröffentlicht wurden, soll das Display des neuen iPhones komplett ohne Aussparungen auskommen. Dazu müsste die Kamera unter dem Bildschirm verbaut werden. Dass dies möglich ist, haben die chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi und Oppo mit einem frühen Prototypen bereits gezeigt. Bei der vorgestellten Lösung sind quasi zwei Displays notwendig, die übereinander gelegt werden. Ob Apple dieselbe Technologie anstrebt, geht aus den Patenten nicht hervor.