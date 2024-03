Apple präsentiert MacBook Air mit M3-Chip

Apples neues MacBook Air soll bereits diese Woche in zwei Varianten erhältlich sein.

Den M3-Chip verbaute Apple bislang nur in seinen Pro-Geräten. Nun steckt er auch in zwei neuen MacBook-Air-Modellen, die ab 8. März in Österreich erhältlich sein sollen. Sonst ändert sich bei den neuen Geräten allerdings wenig. Das Design und die restliche Hardware unterscheiden sich nicht von den Vorgänger-Modellen.

Zwei Varianten

Die zwei neuen MacBook Air kommen in einer 13 und einer 15-Zoll-Variante. Letztere wird künftig nur mehr mit M3-Chip erhältlich sein. Die 13-Zoll-Variante gibt es immer noch mit dem M2-Chip. Der neue Chip macht die Geräte um 20 Prozent schneller als Geräte mit M2-Chip.

Preislich startet die 13-Zoll-Variante bei 1.299 Euro. Der 15-Zoll-Laptop kostet in der günstigsten Ausführung 1.599 Euro. Beide haben in der in der günstigsten Version eine 8-Core GPU, eine 256 GB SSD und einem Arbeitsspeicher von 8 GB. Die Akkulaufzeit der neuen Geräte dürfte weiterhin gut sein, da die neuen Chips als sehr energieeffizient gelten.