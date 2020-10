Apple tauscht AirPods Pro wegen Tonproblemen gratis aus

Auch wenn die aktive Geräuschunterdrückung nicht wie erwartet funktioniert und beispielsweise der Verlust des Bassklangs oder der Verstärkung von Hintergrundgeräuschen festgestellt wird, sind die Kopfhörer von dem Fehler betroffen.

Kostenloser Ersatz

Für betroffene Kunden bietet Apple nun ein weiteres Jahr kostenlose Reparaturen oder einen Gratis-Ersatz an. Dafür müssen sich AirPods-Pro-Nutzer an einen autorisierten Apple-Service-Provider, an einen Apple Store oder an den Apple-Support wenden.

Alle Informationen dazu, sind auf einer Support-Website von Apple zu finden. "Das Programm ist für betroffene AirPods Pro für zwei Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel gültig", heißt es dort. Betroffen seien allerdings nur Geräte, die vor Oktober 2020 hergestellt wurden.