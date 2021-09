Apple Watch Series 7 mit “dramatischer” Designänderung

Am kommenden Dienstag wird Apple neben neuen iPhones auch neue Apple-Watch-Modelle vorstellen. Der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo erwartet für die Apple Watch Series 7 "dramatische" Designänderungen, berichtet 9to5Mac. Apple bereite für die Smartwach einen iPhone-12-ähnlichen Look, mit abgerundeten Rändern und härteren Kanten vor, so Kuo.

Größeres Display

Die Displays sollen deutlich größer und der Rahmen im Vergleich zu aktuellen Modellen merklich schmäler werden, heißt es weiter. Auf dem geplanten 45-mm-Modell sollen 16 Prozent mehr Pixel Platz finden als auf dem aktuellen 44-mm-Modell. Mit ähnlichen Prognosen hat auch bereits der für gewöhnlich gut informierte Leaker Jon Prosser aufhorchen lassen.

Produktionsprobleme beseitigt

Produktionsprobleme bei seiner Smartwatch soll Apple laut Kuo überwunden haben, die Massenproduktion werde demnächst anlaufen, so der Analyst. Er rechnet damit, dass die Apple Watch Series 7 Ende September auf den Markt kommen wird.

Die futurezone wird die für den kommenden Dienstag, den 14. September um 19.00 Uhr, geplante Präsentation neuer Apple-Produkte mit einem Live-Ticker begleiten.