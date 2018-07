Ausfahrbare Handy-Kamera entlarvt spionierende Apps

Laut einem Bericht in der New York Times von Ende 2017 nutzen einige Handy-Spiele-Apps das Smartphone-Mikrofon, um mitzuhören, was in der Umgebung passiert. Konkret erkennt das System demnach Audio-Signale von TV-Sendungen, Werbespots und Filmen. Die Analyse, was genau im Hintergrund läuft, werde dann an Werbetreibende verkauft, um Anzeigen besser auf die einzelne Person anpassen zu können.