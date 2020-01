Autopilot: Strafe für Tesla-Fahrer, der bei 135 km/h Zahnseide verwendet

EIn 58-jähriger Tesla-Fahrer wurde in Kanada von der Polizei angehalten, weil er bei einer Geschwindigkeit von 135 Stundenkilometern seine Hände nicht am Steuer hatte. Der Autopilot war aktiv, was der Fahrer dazu nutze, mit beiden Händen seine Zähne mit Zahnseide zu reinigen.

Wie Electrek berichtet, gibt es zunehmend Strafen für Personen, die den Tesla-Autopiloten mit einem selbstfahrenden Fahrzeug verwechseln und ihre Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr abwenden. Der Fahrer wurde für sein leichtsinniges Verhalten belangt.