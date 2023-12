Diese Autoreifen haben Schneeketten auf Knopfdruck

Hyundai Motor arbeitet gemeinsam mit KIA an einer Schneekette , die auf Knopfdruck zum Vorschein kommt. Dabei wird eine sogenannte Formgedächtnislegierung im Inneren des Reifen genutzt.

Hyundai beschreibt den Aufbau der Reifen wie eine " Pizza ", die in regelmäßigen Abständen Rillen hat. Darin stecken die Module. Bei normaler Fahrt befinden sich die L-förmigen Module im Inneren des Reifen. Sie kommen dann nicht mit der Fahrbahn in Berührung.

Statt Schneeketten manuell anzulegen, soll das bei Hyundais Vorschlag also automatisch geschehen. Damit soll die Sicherheit der Fahrer*innen erhöht werden, da sie in verschneiten Gebieten und auf schwierigen Strecken nicht mehr aussteigen müssen bzw. sich schneller dazu entscheiden auf Nummer sicher zu gehen und die automatischen Schneeketten zu aktivieren.

Per Knopfdruck wird das Modul dann nach außen gepresst und soll auf der Fahrbahn zusätzlichen Halt bieten. Praktisch ist zudem, dass sich der Reifenverschleiß gut erkennen lässt. Sobald der Reifen bis auf die Höhe des Moduls abgenutzt ist, muss er gewechselt werden.

Hyundai hat die Technologie bereits in Südkorea und den USA patentieren lassen. Eine Massenproduktion wird zwar in Betracht gezogen, bis dahin müssen aber noch Tests zur Leistung und Haltbarkeit sowie Prüfungen durch die Behörden abgewickelt werden, heißt es in einem Statement.