Behörde: 127 Fälle, in denen Teslas von alleine beschleunigt haben

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untersucht derzeit 127 Beschwerden von Tesla-Fahrern, nach deren Angabe ihr Fahrzeug von selbst beschleunigt haben soll. Die NHTSA berichtet laut Electrek in diesem Zusammenhang von 110 Unfällen und 52 Verletzungen.

Fahrzeug-Rückruf gefordert

Aufgrund der Beschwerden fordert die NHTSA den Rückruf von 500.000 Teslas, wie Reuters berichtet. Dazu gehören das Model S (2012 bis 2019), das Model X (2016 bis 2019) und das Model 3 (2018 bis 2019). Ein NHTSA-Sprecher forderte den Rückruf aller verkauften Fahrzeuge in diesen Zeitspannen: " Tesla Fahrzeuge beschleunigen unabsichtlich mit Geschwindigkeiten, die jene anderer Autos im Straßenverkehr weit übersteigt."

In der begleitenden Petition führt die NHTSA Medienberichte von Unfällen auf, die sich durch unbeabsichtigte Beschleunigung ereignet haben sollen. Ein Fahrzeug habe vor einer Grundschule beschleunigt und sei in einen Zaun gefahren. In einem anderen Fall beschleunigte der Tesla während die Fahrerin die Garagentür öffnete, brach durch das Garagentor und gegen die Wand.