Black Friday: Mit diesen Angeboten locken Apple, Samsung & Co.

Die großen Hersteller und Online-Händler locken mit großen Prozentzeichen. Doch es ist nicht immer alles so günstig, wie es scheint.

Apple lockt mehrere Tage lang mit Black-Friday-Angeboten: von Freitag, 25. November bis Montag, 28. November. Allerdings bietet Apple in seinem Webshop keine direkten Rabatte auf seine Produkte. "Beim Kauf eines qualifizierten Produkts gibt’s für begrenzte Zeit eine Apple Gift Card für deinen nächsten Kauf dazu", schreibt Apple.

Selbst wenn die großen Prozentzeichen scheinbar niedrige Preise versprechen, beziehen sich die Rabatte oft auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Die tatsächlichen aktuellen Handelspreise liegen aber in der Regel oft unterhalb des UVP. Bevor man zuschlägt, sollte man deshalb auf jeden Fall einen Preisvergleich durchführen.

Auch wenn der eigentliche Black Friday erst am Freitag den 25.11. ist, bieten die großen Hersteller und zahlreiche Händler bereits in den Tagen davor und danach zum Teil satte Rabatte auf ihre Produkte.

"Spare bis zu 58 Prozent mit unseren Black Friday Angeboten", schreibt Samsung in einer Aussendung. Zusammengefasst hat der koreanische Hersteller seine Angebote auf einer eigenen Website im Online-Shop . Dort gibt es Smartphones , Audio-Geräte , Fernseher , Wearables, Haushaltselektronik sowie Peripherie-Geräte zu reduzierten Preisen.

Allerdings sind auch hier die angeführten Aktionspreise nicht wesentlich niedriger als auf Preisvergleichsplattformen. Die Xiaomi-Angebote gelten noch bis zum 26. November sowohl in den beiden Xiaomi Stores in der SCS und im Donauzentrum als auch im Online-Shop .

Der Beamer -Hersteller bietet im Rahmen der Black-Friday-Aktion praktisch all seine Projektoren zu vergünstigten Preisen an. Ein Preisvergleich zeigt, dass manche Geräte tatsächlich günstiger zu haben sind als auf Preisvergleichsplattformen - bei manchen Geräten trifft dies allerdings nicht zu.

So preist Xgimi seine Angebote an

Die smarten Thermostate von tado sind im Rahmen der Black-Friday-Aktion um bis zu 30 Prozent vergünstigt, schreibt der Hersteller in einer Aussendung. Die Smart-Home-Thermostate sind allerdings nur über Händler zu beziehen.

Smarte Thermostate gibt es auch von Netatmo, die in der Black-Week vergünstigt angeboten werden. Daneben hat Netatmo auch noch vernetzte Rauchmelder , Kohlenmonoxidmelder , Wetterstationen , Alarm-Systeme , Luftsensoren und Security-Komponenten im Angebot.

Der Online-Händler bietet zahlreiche verschiedene Produkte von unterschiedlichen Herstellern zu vergünstigten Preisen an. Mit dabei sind unter anderem Sonos-Lautsprecher , smarte Thermostate, vernetzte Philips-Hue-Lampen , Google-Nest -Produkte und Google Chromecast -Sticks.

Auch im edustore gibt es eine regelrechte Rabattschlacht : In der Black-Friday-Week sind noch bis 28. November einige Laptops, Chromebooks, Smartphones, Router und auch Mobilfunk- und Internettarife vergünstigt zu haben.

Hofer, Mediamarkt, Cyberport

Hofer nennt seine Rabattaktion "Black Thursday", weil die entsprechenden Angebote ab Donnerstag, 24. November zu haben sind. Beispielsweise gibt es Fernseher von Sharp, LG und Samsung, es gibt einen Wäschetrockner, Akku-Staubsauger, Wischroboter und einige Haushaltsgeräte.

Wer auf der Suche nach reduzierten Elektronikprodukten ist, sollte auf jeden Fall auch bei Mediamarkt, Cyberport und Hartlauer vorbeischauen. Ein Blick in die jeweiligen Online-Stores lohnt sich, um etwaige Angebote zu ergattern.

So manches Mal kann sich auch ein Gang in eine der Filialen lohnen, weil einige Angebote nur in den Stores verfügbar sind.