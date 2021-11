Black Friday bei Tink: Sound, Smart Home und mehr stark vergünstigt

Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set (bestehend aus Soundbar, 2 One SL WLAN-Lautsprecher und einen WLAN-Subwoofer) ist ab sofort in der Farbe Schwarz und Weiß für 1.899,95 Euro (statt 2.246 Euro) auf tink.at verfügbar. Hier geht es zum Angebot

Sound für alle Räume gibt es mit dem Sonos One Stereo Set. Es ist im Rahmen von Black Friday für 398,95 Euro statt 458 Euro in der Farbe Schwarz oder Weiß auf tink.at erhältlich. Hier geht es zum Angebot

Smartes Heizen

Gerade in Zeiten steigender Energiepreise, sollte man nur dann heizen, wenn man es wirklich braucht. Die smarten Heizkörperthermostate von Tado helfen genau dabei vollautomatisch. So kann man die Heizung in jedem Raum einzeln regulieren - entweder per digitalem Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant, oder Siri - oder einfach per Smartphone-App. Wahlweise schaltet sich die Heizung auch selbstständig dann ein, wenn man nach Hause kommt - bzw. aus, wenn das Zuhause verlässt.

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge ist für 259,95 Euro (statt 439,98 Euro) in der Farbe Weiß auf tink.at erhältlich. Hier geht es zum Angebot