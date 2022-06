BMW entwickelt E-SUV iX mit 1.000 Kilometer Reichweite

BMW hat im Vorjahr 25 Millionen US-Dollar in ONE (Our Next Energy) investiert. Jetzt folgt der nächste Schritt in der Kooperation mit dem Akku-Start-up aus Michigan.

In einer Mitteilung geben BMW und ONE bekannt, zusammen einen BMW iX mit 1.000 Kilometer Reichweite zu bauen. Der Akku namens Gemini ist ein Hybrid. Ein Teil ist für kurze Alltagsfahrten gedacht und um kurzfristig viel Leistung zu liefern. Dieser soll Energie für etwa 200 Kilometer liefern.