Boost Bike soll so viel Spaß wie ein BMX machen

23.08.2025

Der für Nachrüstkits bekannte Hersteller hat sein erstes, komplettes E-Bike vorgestellt.

„Es gibt einen Grund, dass dieses Bike wie eine Erwachsenen-Version eines BMX aussieht: Wir wollen, dass du dich wieder wie ein Kind fühlst, wenn du durch die Stadt düst und Spaß daran hast, den Stau zu umgehen.“ So will Boost sein erstes E-Fahrrad den Kunden schmackhaft machen. Der britische Hersteller ist bisher nur für seine Nachrüstkits bekannt, mit denen man aus normalen Fahrrädern E-Bikes machen kann. Mit dem Boost Bike steigt er jetzt in den hart umkämpften E-Bike-Markt ein und hofft vom Nostalgie-Trend und Kunden zu profitieren, die sich in ihre unbeschwerte Kindheit zurückwünschen.

Boost Bike © Boost

Auch für eingerostete Radler geeignet Passend dazu stehen die Felgen in leuchtenden Farben zur Auswahl und in „fadem Schwarz“, wie Boost sagt. Der Hersteller betont, dass, auch wenn das Rad klein und nach BMX aussieht, es für Menschen geeignet ist, deren Radler-Fähigkeiten ein bisschen eingerostet sind. „Es ist stabil, leicht zu steuern und bremst sofort.“ Es gibt nur eine Rahmengröße: Durch die Einstellungen soll es für Menschen nutzbar sein, die zwischen 150 und 187 cm groß sind. ➤ Mehr lesen: Dieses E-Bike hat 4 Räder, 2 Sitze und ein Dach Der 250-Watt-Elektromotor befindet sich am hinteren Rad. Wie üblich, unterstützt er bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Der Akku reicht, je nach ausgewähltem Modus, für 40 bis 56 km. Die Steuerung und Datenanzeige erfolgt per Smartphone-App über Bluetooth oder einem optional erhältlichen Display.

Boost Bike © Boost

Wird das Bike nicht benötigt, können die Pedale hochgeklappt und die Lenkstange um 90 Grad verdreht werden. Dadurch benötigt das Fahrrad nur etwa 25 cm Platz in der Breite, wenn man es gegen die Wand lehnt. So sollte es sich auch in weniger geräumigen Wohnungen gut unterbringen lassen.

Boost Bike © Boost