Dieses leichte E-Bike ist in 15 Minuten vollgeladen

Um ein E-Bike aufzuladen, braucht es in der Regel zwischen 2 und 6 Stunden. Das kalifornische StartUp Morelle will das ändern.

Das junge Unternehmen will das am schnellsten aufladbare E-Bike der Welt auf den Markt bringen. In Zukunft soll man das E-Bike von Morelle in nur 15 Minuten laden können, berichtet newatlas.

Der 350-Wattstunden-Akku

Das Besondere an dem E-Bike sei vor allem die Akku-Technologie. Statt der Graphitanode wird nämlich eine Siliziumanode verwendet. Das führe laut Morelle dazu, dass der Akku die zehnfache Kapazität, im Vergleich zu einem Akku mit Graphitanode, haben soll. Damit werde auch die schnellere Ladegeschwindigkeit erreicht.