Neuer BYD-Hybrid kann 2.100 Kilometer fahren

Der chinesische Autobauer BYD hat eine neue Hybrid-Technologie vorgestellt. Damit soll es möglich sein, 2.100 Kilometer am Stück zu fahren, ohne dass das Fahrzeug tanken oder laden muss. Das würde einer Strecke von München nach Madrid entsprechen, so BYD.

Die neue Technologie ist ab sofort in 2 Fahrzeugen verbaut: Dem BYD Quin L DM-i und dem Seal 06 DM-i. Die Fahrzeuge sind in China in den gleichen Preisklassen gelistet. Die günstigste Variante mit 80 km elektrischer Reichweite kostet 13.000 Euro (99.800 Yuan), die teuerste Version mit 120 km kommt auf 18.100 Euro (139.800 Yuan).

