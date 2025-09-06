BYDs neues Luxus-SUV kommt mit protzigen Emblems aus 24-Karat-Gold

06.09.2025

Die Yangwang U8L Dingshi Edition ist so schwer, dass man einen LKW-Führerschein bräuchte.

Nächste Woche will BYD sein neues Luxus-Auto Yangwang U8L Dingshi Edition offiziell vorstellen. Die Sondervariante des BYD SUVs ist etwas für Liebhaber von besonders extravaganten Autos: Es kommt nämlich mit 3 Emblemen aus 24-karätigem Gold. Außerdem prangt an der Frontverkleidung ein Schriftzeichen namens „Ding“, das aus je 99 rautenförmigen Lampenperlen besteht. Es leitet sich vom chinesischen Begriff „Dingshi“ her, was Reichtum bedeutet. ➤ Mehr lesen: Chinesische E-Auto-Marke überholt Tesla in Europa

© BYD

Sitze mit Massagefunktion Das SUV ist 5,4 m lang, 2,05 m breit und 1,9 m hoch. Nicht nur außen besticht das Auto durch seine luxuriöse Gestaltung, auch der Innenraum kann sich sehen lassen: Es gibt eine großzügige Fahrerkabine, Sitze mit Massagefunktion und integrierten Lautsprechern.

© BYD

Für die nötige Leistung sorgen 4 Motoren im Yangwang U8L. Insgesamt ist diese 880 kW (1180 PS), bei einem Drohmoment von 1280 Nm. Die maximale Reichweite des E-Fahrzeuges beträgt bis zu 1.160 km. LKW-Führerschein erforderlich Mit einem Leergewicht von 3.595 kg und einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 4.210 kg ist das SUV allerdings ein Schwergewicht. In Europa bräuchte man dafür sogar einen LWK-Führerschein, was vielleicht ein Grund sein könnte, warum BYD bisher keine Absichten zeigt, dass das Luxus-Fahrzeug auch in der EU verkauft werden soll. Am 12. September findet der offizielle Launch des chinesischen Luxusautos statt, berichtet CarNewsChina. Im Vorverkauf kostet das SUV 1,3 Mio Yuan, was rund 155.482 Euro entspricht. ➤ Mehr lesen: Warum sind chinesische E-Autos in Europa oft doppelt so teuer?