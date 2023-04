9.000-Euro-Elektroauto fährt mit Natrium-Ionen-Akku

Es scheint Schwung in neue Akkutechnologien zu kommen: Erst vor einigen Wochen wurde in China das erste Elektroauto vorgestellt , das mit einer Natrium-Ionen-Batterie betrieben wird. Nun soll schon der nächste Wagen mit der vielversprechenden Technologie auf den Markt kommen.

Natrium-Ionen-Akku

Der Natrium-Ionen-Akku hat den großen Vorteil, dass kein Lithium notwendig ist. Während die Lithium-Vorkommen begrenzt sind, kommt Natrium nämlich überall auf der Welt vor, etwa in Salz (Natriumchlorid). 2,6 Prozent der Erdkruste bestehen aus Natrium. Außerdem ist Natrium sehr einfach zu gewinnen.

Batteriezellen, in denen Natrium-Ionen zwischen Plus- und Minuspol fließen, wird nachgesagt, besonders hohe Ladegeschwindigkeiten, auch bei Temperaturen bis -20 Grad Celsius, zu ermöglichen. Sie sollen relativ unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen sein und nicht so schnell in Flammen aufgehen.

In Puncto Speicherverluste und Langlebigkeit sollen sie mit Lithium-Ionen-Akkus mithalten können. Einzige Mankos scheinen die Energiedichte und das Gewicht zu sein. Vorteilhaft ist wiederum, dass Natrium-Ionen-Akkus vergleichsweise günstig in der Herstellung sein sollen.