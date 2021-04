Canon EOS R3: Profikamera macht 30 Fotos pro Sekunde

Canon kündigt offiziell eine Vollformat-Systemkamera an, die für Profis gedacht ist.

Lange hat es gedauert, jetzt ist es offiziell. Canon erweitert seine Systemkamera-Reihe EOS R um ein Profimodell. Die EOS R3 hat einen integrierten Batteriegriff, wie die DSLR-Kamera EOS-1DX Mark III. Damit richtet sie sich an ein ähnliches Publikum: Action-, Sport- und Profifotografen.

Die vollständigen technischen Details will Canon noch nicht nennen. So gibt der japanische Hersteller etwa an, dass die R3 einen neuentwickelten Stacked CMOS-Sensor im Vollformat haben wird, nennt aber keine Auflösung.