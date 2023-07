Hype vorbei? Nutzerzahlen von ChatGPT sinken

ChatGPT ging letzten November an den Start und jede*r konnte den Chatbot, der auf einem großen Sprachmodell basiert, erstmals testen. Damit wurde deutlich, wie viel sich heutzutage mit KI-Unterstützung machen lässt. Es lassen sich damit Hausübungen durchführen, E-Mail-Anschreiben formulieren, Titel-Überschriften für Texte generieren, Roman-Plotideen, beim Programmieren unterstützen, etc. ChatGPT galt als das „heißeste Produkt“, das Innovativste, was die Tech-Branche in den vergangenen Jahren hervor gebracht hatte.

Doch das Interesse für ChatGPT scheint bereits wieder abzuflauen. Die Traffic-Analyse von Similarweb zeigt, dass die Zahlen der Nutzenden von Mai auf Juni global gesehen um 10 Prozent eingebrochen sind. Außerdem sollen die Nutzenden, die ChatGPT verwenden, weniger Zeit damit verbringen als bisher. Auch die Downloads der iPhone App sollen eingebrochen sein, heißt es. Dieselben Analysten sahen auch bei Character.AI, einem anderen Chatbot, von Mai auf Juni einen starken Rückgang bei den Zahlen der Nutzenden.