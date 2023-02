ChatGPT startet Plus-Version in Österreich

Der auf künstliche Intelligenz basierende (KI) Chatbot ChatGPT kann nun auch in Österreich in einer kostenpflichtigen Variante genutzt werden. ChatGPT Plus kostet 24 Dollar im Monat (derzeit umgerechnet etwa 22,50 Euro) und kann ab sofort hierzulande abonniert werden. Auch in Deutschland dürfte die Premium-Variante laut Medienberichten ab Montag angeboten werden.

Wer ChatGPT Plus abonnieren möchte, muss sich bei dem Dienst einloggen und in der linken Leiste den Menüpunkt "Upgrade to Plus" auswählen, der jetzt verfügbar ist.

Die Vorteile von ChatGPT Plus

Durch die Zahlung hat man 3 Vorteile gegenüber Nutzer*innen der kostenlosen Variante:

Man wird nicht von dem Dienst ausgeschlossen, wenn der Andrang groß ist

Schnellere Antworten

Bevorzugter Zugang zu neuen Features

Besonders ersteres dürfte für viele Anwender*innen verlockend sein. So war ChatGPT aufgrund des Hypes rund um den Chatbot zuletzt immer wieder nicht zugänglich. Nutzer*innen wurden vertröstet und konnten keine Fragen stellen oder Texte schreiben lassen.