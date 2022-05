Google bringt neuen Chromecast endlich offiziell nach Österreich

Ende 2020 hat Google erstmals die aktuelle Variante seines Streaming-Dongles vorgestellt. In Österreich war er jedoch bislang nicht über den offiziellen Google Store erhältlich, sondern musste als Grauimport über Dritthändler erworben werden. Das ändert sich nun, wie Google bekannt gegeben hat. Ab 21. Juni 2022 können Kund*innen den Chromecast mit Google TV offiziell im Store um 69,99 Euro kaufen. Vorbestellungen werden ab 31. Mai entgegen genommen.

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen hat sich einiges geändert. So wurden Chromecasts lange ohne Fernbedienung ausgeliefert. Gesteuert wurde stattdessen per Smartphone, Tablet oder wahlweise per PC oder Mac. In kompatiblen Apps wird ein Cast-Button angezeigt und die Inhalte kommen so auf den Fernseher, an den der Chromecast angeschlossen ist.

Jetzt mit Fernbedienung

Den Cast-Button gibt es zwar nach wie vor - gleichzeitig liegt dem neuen Chromecast nun auch eine Fernbedienung bei. Damit kann man sich durch die Google-TV-Benutzeroberfläche navigieren und entsprechende Apps starten bzw. bedienen. Vertreten sind sämtliche gängige Streaming-Apps, vom hauseigenen YouTube über Netflix oder auch Apple TV+.