So könnt ihr das Cybertruck-Event live verfolgen

4 Jahre nach seiner offiziellen Präsentation werden am heutigen Donnerstag, 30.11., die ersten Cybertrucks an ihre Besitzer*innen übergeben. Allerdings sollen nur 10 Stück fertig sein. Deren feierliche Auslieferung kann ab 21 Uhr MEZ live auf X (Twitter) verfolgt werden. Sie findet in der Gigafactory in Texas statt.