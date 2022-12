Desktop-PC von Xiaomi kommt, sieht wie Mac Mini aus

Xiaomi wird in Kürze seinen ersten Desktop-PC präsentieren. Es handelt sich um einen kompakten Mini-PC.

Das wird sich demnächst ändern. Teaser von Xiaomi selbst und allerlei Gerüchte deuten darauf hin, dass der chinesische Technologiekonzern in Kürze sein erstes PC-System präsentieren wird.

Staubsauger, Security-Kameras, Smartwatches, Monitore, Smart-Home-Komponenten, Elektro-Scooter und vor allem Smartphones: In nahezu allen Segmenten bietet Xiaomi seine Produkte an. Eine Sparte fehlt noch: Desktop-PCs .

Weibo-Posting: Xiaomi teasert Mini-PC an

Stimmen die Leaks und werden die Teaser korrekt interpretiert, handelt es sich dabei um einen Mini-PC , der auf einem durchgesickerten Foto dem Mac mini von Apple ziemlich ähnlich sieht. Ob das Teil nur in China auf den Markt kommt oder ob es auch in Europa verkauft wird, ist noch unklar.

So soll der kompakte PC von Xiaomi aussehen

Darüber hinaus könnte noch ein weiterer Kompakt-PC von Xiaomi auf den Markt kommen, wie es in einem Leak heißt. Dieser soll mehr Power besitzen, als der angeteaste Mini-PC. Angeblich kommt der AMD-Prozessor Ryzen 7 6800H zum Einsatz, samt 16 GB RAM und eine 512 GB große SSD .

Launch-Event kurzfristig verschoben

Eigentlich hätte der Mini-PC von Xiaomi bereits am 1. Dezember präsentiert werden sollen. Doch das Launch-Event in China wurde in letzter Minute abgesagt, beziehungsweise verschoben. Ein neuer Termin für die Präsentation steht noch nicht fest.

Auch wenn Xiaomi keine Begründung für die Verschiebung des Events liefert, deutet alles darauf hin, dass die kurzfristige Absage mit dem Tod des ehemaligen chinesischen Präsidenten Jiang Zemin zusammenhängt. Zemin war 96-jährig am 30. November verstorben.