Sony-Honda wollen PS5 in ihre E-Autos einbauen

Man wolle ein Fahrzeug bauen, bei dem das Entertainment im Mittelpunkt steht, erklärt Kawanishi gegenüber der Financial Times . Musik, Filme, Serien und Gaming sollen bei Sony-Honda demnach ganz oben auf der Agenda stehen.

Entertainment steht im Mittelpunkt

"Sony verfügt über Content, Services und Unterhaltungstechnologien, die Menschen bewegen. Wir passen diese Assets an die Mobilität an. Das ist unsere Stärke gegenüber Tesla", sagt Kawanishi. Technisch sei es natürlich möglich, eine PlayStation 5 in ein Elektroauto zu integrieren.

Damit man auch während der Fahrt etwas vom Video-Streaming und dem Gaming auf der PS5 hat, sollen die autonomen Fähigkeiten eines kommenden Sony-Honda-Elektroautos maßgeblich weiterentwickelt werden. Die autonomen Fahrfähigkeiten weiterzubringen, würde allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen, so Kawanishi.